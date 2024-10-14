Sosyal adalet için en önde görev alacağız

Haber Merkezi

Kurulduğu günden bu yana sosyal adaleti, fırsat eşitliğini ve adil gelir dağılımını savunan SODEV, 30’uncu yılına özel düzenlediği ‘Sosyal Demokrasi ve Türkiye’ başlıklı panel serisine Ankara’da devam etti. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Adalet Arayışı: Zenginleşen Azınlık, Yoksullaşan Çoğunluk” başlığı altında düzenlenen panelde ‘sosyal adaletsizlik’ ve ‘bölüşüm krizi’ derinlemesine incelendi.

SODEV AR-GE Koordinatörü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Okan Tuncel’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelin açılış konuşmasını SODEV Genel Başkanı Rasim Şişman yaptı. 30 yılı geride bırakırken, sosyal demokrasinin savunucusu olma misyonunu sürdürmenin kendileri için çok büyük bir onur olduğunu belirten Şişman, şöyle konuştu:

“SODEV olarak iki temel amacımız var: birincisi, sosyal demokrasiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak ve kurumsallaştırmak; ikincisi ise, toplumsal muhalefete güç vermek. Bu doğrultuda, yıllar içerisinde yüzlerce eğitim, panel, konferans ve atölye çalışması düzenledik; sosyal adalet ve eşitlik mücadelesinin her zaman ön saflarında yer aldık. Bugün de SODEV olarak düzenlediğimiz çok değerli etkinliklerden birinde hep birlikteyiz."