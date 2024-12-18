Sosyal alanlarından vazgeçmeyen Hacettepe öğrencilerine soruşturma

BirGün/ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde, öğrencilerin Yurdum Kafe'nin 7/24 hizmet veren saatlerinin kısıtlanmasına karşı başlattığı direniş, üniversite yönetimi tarafından soruşturmalara dönüştü.

Yurtlar bölgesindeki kafenin, rektörlük kararıyla 08:00-23:00 arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, öğrenciler, gece saatlerinde ucuz fiyatlarla temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bu alanın kapanmasına tepki gösterdi.

Öğrenciler, kafenin eski çalışma saatlerinin geri getirilmesi talebiyle eylemler düzenledi. Bu eylemler sırasında güvenlik görevlileri, öğrencileri "suç işlemek"le suçlayarak, yasal protesto haklarını engellemeye çalıştı.

ÖĞRENCİLER REKTÖRE SORDU

Öğrenciler ise kampüste kapanan diğer sosyal alanlar ve kantinlerin özelleştirilmesi gibi sosyal kısıtlamaları da gündeme getirdi.

23 Kasım’da başlayan bu protestolar, 2 Aralık’ta okulda gerçekleştirilen "Rektörle Yüz Yüze" etkinliğinde, rektöre yönetilen sorularla yeni bir boyut kazandı.

Rektör, kafenin 24 saat açık tutulmasının ekonomik açıdan kârlı olmadığını, bu yüzden fiyatların arttırılması gerektiğini söyledi. Öğrenciler, üniversitenin sosyal alanlarının "işletme" olarak görmesine tepki göstererek "Sosyal Alanlarımızdan Vazgeçmiyoruz!" sloganıyla Yemekhane Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yurdum Kafe'ye sahip çıkıp kampüsteki yaşam alanlarının kısıtlanmasına tepki gösteren öğrencilere soruşturma açılmıştı.



İfadeye çağrılan arkadaşlarımız için Eğitim SEN'li hocalarımızla beraber hukuksuz soruşturmalardan korkmadığımızı bir kez daha ifade ettik. @ankara5nolu pic.twitter.com/15CYrG9EkU — Beytepe Yolcuları (@Hacettepeli_77) December 18, 2024

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ HAKKINDA SORUŞTURMA

11 Aralık’tan itibaren, eylemlere katılan öğrencilere, Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesi gerekçe gösterilerek soruşturma açıldığı öğrenildi.

Öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından izinsiz çekilen videoların delil olarak kullanıldığını belirtti. Şimdiye kadar 20'den fazla öğrenci hakkında soruşturma açıldığı tespit edildi.