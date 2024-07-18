Sosyal belediyecilikte öncü adımlar atılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete sunacağı projeler ile yurttaşların yaşam kalitesi arttırmayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını devam ettiriyor. Her hafta bir ilçeyi ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorunları ve talepleri yerinde dinliyor.

Hayata geçirilen projeler, farklı ilçelerde yaşayan yurttaşların hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu projelerden biri ise Yatağan’da bulunan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde 40 çocuk kapasiteli gündüz bakım evinin açılması. Eylül ayında hizmete sunulacak olan bu tesis, özellikle çalışan ebeveynler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Çocuklar, güvenli bir ortamda bakımları yapılırken aynı zamanda çeşitli eğitici ve eğlendirici aktivitelerle zaman geçirebilecekler. Diğer ilçelerde de gündüz bakımevi açılması için çalışmalar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Yatağan ilçelerinde kısa mola hizmetlerini hayata geçiriyor. Yatağan’ın Yeşilbağçılar mahallesinde belediye ait binada kısa mola merkezi, engelli nakil hizmeti, sosyal hizmet atölyesi ve sosyal yardım merkezi yer alacak. Bodrum’da Şevket Sabancı Kültür merkezinde belediyeye ait alanda kısa mola hizmeti, engelli nakil ve sosyal yardımlar merkezi yakında hizmete gidecek.

İLÇELERDE ÜCRETSİZ İNTERNET

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede vatandaşların ve öğrencilerin ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz internet hizmetini yaygınlaştırıyor. Ücretsiz kablosuz internet hizmeti sayesinde, öğrenciler online derslerine kesintisiz devam edebilirken, iş hayatında olan yurttaşlar da internet erişimine kolayca ulaşabilecekler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Hem hava yolu hem de karayolu ile gerçekleştirilen cenaze nakil hizmetlerinin ücretsiz sunulması, yurttaşların zor zamanlarında onlara ekonomik olarak destek sağlıyor. Kadınlar için önemli olan bir aşı da büyükşehir tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. 9-26 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı olarak etkili olan HPV, ücretsiz olarak uygulamak için çalışmalara başlandı.

SINAV VE ULAŞIMDA ÖĞRENCİYE DESTEK

Öğrencilerin ulaşım ücreti 1 TL’ye düşürüldü. Ulaşımda öğrenci indirimin yanı sıra 60-65 yaş aralığında ki vatandaşlara ve öğretmenlere ulaşımda indirim sağlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi KPSS, YKS ve LGS sınavına girecek olan öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılıyor. Aynı samanda sınava girecek olan öğrenciler ve sınavda görevli olan kişilerin ulaşımı ücretsiz olarak sağlanıyor.

Belediyenin diğer bir önemli hizmeti olan Halk Kart, yüzde 110 arttırıldı. Halk Kart desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin banka kartına aylık yüklenen miktar ile temel ihtiyaçlarını karşılaması sağlanıyor. Yurttaşlar halk kart ile gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini satın alabiliyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışla hizmete devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Yatağan, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde Tarım Market projesini hayata geçiriyor. Çiftçi kart uygulaması ile çiftçiler yemi, gübreyi, tohumu ve canlı hayvanı indirimli alabilecek. Fethiye’de salça üretim merkezi kurularak üreticiye destek sağlanacak.

Belediyenin önceliklerinin her zaman vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “ Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak olacak. Halkımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için ekip olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Onların mutluluğu ve memnuniyeti bizim büyük motivasyon kaynağımızdır” dedi.