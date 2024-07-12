Sosyal bilimci ve çevirmen Tunç Tayanç, 82 yaşında hayatını kaybetti

Grevler konusundaki çalışmalarıyla bilinen sosyal bilimci, yazar ve çevirmen Tunç Tayanç, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Sosyal bilimci Tunç Tayaç, 82 yaşında hayatını kaybetti.

1942’de Kastamonu’da dünyaya gelen Tunç Tayanç, St. Georg Avusturya Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi’nde okuduktan sınra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli kademelerde görev aldı.

2008’e kadar bir araştırma şirketinin yöneticiliğini yapan Tayanç, daha sonra çeviri ve edebiyat araştırmalarında yoğunlaştı. Aralarında Goethe, C. Witterich, V. Eskenazi, V. Woolf ve G. Parker’ın da bulunduğu birçok yazarın eserlerini Füsun Tayanç ile birlikte çevirdi.

Bilge Karasu’nun Şiir Çevirileri ile Ece Ayhan’ın Adım Ece Ayhan Çağlar adlı kitaplarını yayına hazırladı.

Tayaç, çok sayıda araştırmaya, çeviriye ve edebiyat çalışmasına imza attı.

Tayanç’ın 1980 öncesi grev ertelemeleri üstüne yazdığı “Geciktirilen Grevler Üstüne Bir Değerlendirme” makalesi, önemli bir başvuru kaynağı olarak literatürdeki yerini aldı.

Tunç Tayanç’ın sorumluluğunda yürütülen ve Türkiye Denizciler Sendikası tarafından yayımlanan Türkiye’de Yapılan Grevlerin Nicel ve Nitel Değerlendirmesi (1963-1980) yine bu alandaki önemli çalışmalar arasında kabul ediliyor.