‘Sosyal Çürüme’ söyleşi serisi 22 Kasım'da Mephisto'da başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Toplumun vicdanını, değerlerini ve direnme biçimlerini sorgulayan “Sosyal Çürüme” kitabı, yazar Zeliha Bürtek ve gazeteci-yazar Gülşen İşeri’nin katılımıyla Mephisto Kitabevi Beyoğlu’nda düzenlenecek imza ve söyleşi etkinliğiyle okurlarla buluşuyor.

Söyleşi formatında gerçekleşecek etkinlikte soruları Gülşen İşeri yöneltecek, Zeliha Bürtek ise kitabın yazım sürecinden günümüzün toplumsal panoramasına kadar geniş bir perspektifle yanıtlayacak. Kitapta yer alan keskin gözlemler, bireyin toplumsal baskılar karşısındaki konumu ve sessiz çoğunluğun dönüşümü üzerine tartışılacak.

Gülşen İşeri ve Zeliha Bürtek’in “Sosyal Çürüme” adlı kitabı, hızla değişen Türkiye’de ahlaki, siyasal ve kültürel değerlerin çözülmesini incelerken, okuyucuyu hem düşünmeye hem de yüzleşmeye davet ediyor. Gülşen İşeri’nin yönlendirmeleriyle derinleşecek bu buluşma, günümüzün ruh haline ayna tutan özel bir söyleşi niteliği taşıyor.

Etkinlik sonunda, Zeliha Bürtek ve Gülşen İşeri “Sosyal Çürüme” kitabını imzalayacak. Katılım ücretsiz olacak.