Sosyal demokratlar sandıktan birinci çıktı

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Litvanya’da hafta sonu düzenlenen parlamento seçimlerinin ilk turunda ana muhalefet Sosyal Demokratlar sandıktan birinci çıktı. Sosyal Demokratlar oyların yüzde 19'unu alırken, Başbakan Ingrida Simonyte'nin merkez sağ Memleket Birliği partisi yüzde 18'lik oy oranı ile sandıktan ikinci çıktı. “Müesses nizam karşıtı” Nemunas'ın Şafağı ise yüzde 15 oy aldı.

Litvanya’da bir partinin meclise girebilmesi için yüzde 5'lik seçim barajını, bir koalisyonun meclise girebilmesi için ise yüzde 7'lik barajı geçmesi gerekiyor. Buna göre, üç parti daha ilk turda meclise girmeye hak kazandı. Sosyal Demokratlar'ın lideri Vilija Blinkeviciute, ülkenin yeni başbakanı olmayı beklediğini söyledi. Sosyal Demokratlar'ın iktidara gelmesi halinde Rusya'ya karşı sert bir tutum benimsemeleri, savunma harcamalarını artırmaları, kamu hizmetlerini geliştirmeleri ve varlıklı kesimden daha fazla vergi almaları öngörülüyor. Seçimlerin ikinci turu 27 Ekim’de düzenlenecek.