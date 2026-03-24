Sosyal demokratların kaleleri bir bir düştü

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Alman sosyal demokratlar geleneksel kaleleri olan Rheinland-Pfalz eyaletini ve Bavyera’nın başkenti Münih’i kaybetti. Rheinland-Pfalz’da seçimi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) adayı Gordon Schnieder kazandı.

Eyalet yönetimi 35 yıl sonra Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) CDU’ya geçmiş oldu. Ülkenin en önemli eyaletlerinden olan Bavyera’nın başkenti Münih’te belediye başkanlığını Yeşiller kazandı. SPD 42 yıldır kesintisiz şekilde Münih’i yönetiyordu. Böylece federal hükümet ortağı SPD üst üste ikinci seçimde de önemli darbe almış oldu.

Ülkenin güneybatısında yer alan Rheinland-Pfalz eyaletindeki seçimde CDU oyların yüzde 31’ini, SPD ise yüzde 25,9’unu aldı. SPD’nin oyları 2021’deki seçime kıyasla yüzde 9,8 azaldı. AfD ise oylarını 11,2 artışla yüzde 19,5 seviyesine taşıdı.

Fransa, Belçika ve Lüksemburg’la sınırı bulunan eyalette 35 yıldır iktidarda olan SPD’nin CDU ile koalisyon yapması bekleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, partisinin zaferini memnuniyetle karşıladı, "35 yıl sonra CDU yeniden eyalette en güçlü parti oldu" dedi. SPD bir yenilgiyi de Almanya’nın en önemli kentlerinden olan Münih’te aldı. Bavyera eyaletinin başkentinde belediye başkanlığı için yapılan ikinci tur seçimini sürpriz şekilde Yeşiller adayı kazandı. 35 yaşındaki Yeşillerli siyasetçi Dominik Krause oyların yüzde 56,4’ünü aldı.

12 yıldır kenti yöneten 67 yaşındaki SPD’li Dieter Reiter ise yüzde 43,6 ile sandıktan ikinci çıktı. Bu sonuç üzerine Reiter, siyaseti bırakacağını açıkladı. Münih, 42 yıldır kesintisiz şekilde SPD’li başkanlar tarafından yönetiliyordu.

AFD OYLARINI İKİYE KATLADI

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise anketlere yansıyan yükselişini dünkü seçimlerle sürdürdü. Parti oylarını iki kattan fazla artırarak Rhineland-Pfalz’da üçüncü en büyük güç oldu. AfD iki hafta önce Baden-Württemberg’de de benzer şekilde oylarını ikiye katlamış, bir Batı eyaletinde ilk büyük başarısını elde etmişti. Eylül ayında Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde de eyalet seçimleri düzenlenecek.