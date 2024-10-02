Sosyal demokratların liderinden DEM ziyareti

Politika Servisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil Ankara’da DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Klingbeil, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay ile milletvekilleri Saruhan Oluç ve Ceylan Akça Cupolo tarafından karşılandı.

SPD ve DEM Parti heyetlerinin görüşmesinde Türkiye ve Ortadoğu’daki sorunlar değerlendirildi, siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakırhan görüşmede "DEM Parti’ye yönelik saldırılara" dikkat çekti ve bütün bunlara rağmen DEM Parti’nin "demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi" yürüttüğünü belirtti. Klingbeil ise DEM Parti’ye yönelik "saldırıların farkında olduklarını" belirterek, DEM Parti’nin Türkiye’de demokrasi adına önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

Klingbeil, "Size yönelik bütün baskı ve saldırılara rağmen seçimlerde elde ettiğiniz başarıyı herkes gördü. Buna rağmen yerel yönetimlere kayyum atanmasını, belediye meclislerinin işlevsiz kılınmasını asla doğru bulmuyoruz. Yerel yönetimler demokrasinin olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu. Klingbeil önceki gün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti.