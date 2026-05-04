Sosyal destek yetersiz

Metin YETİM

Urfa ve Maraş’taki okullarda peş peşe yaşanan silahlı saldırılar sonrası alınan güvenlik önlemleri öne çıkarılırken, uzmanlar asıl sorunun eğitim kurumlarındaki yapısal eksiklikler olduğuna dikkat çekti. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen sayısındaki yetersizlik ile sosyal destek mekanizmalarının zayıflığı, yaşanan olayların ardından bir kez daha tartışma konusu oldu.

GÜVENLİKLE ÇÖZÜLEMEZ

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Aylin Demirci, mevcut tablonun uluslararası standartların oldukça gerisinde olduğunu söyledi. Okullarda ortalama 500 öğrenciye bir psikolojik danışman düştüğünü belirten Demirci, “Oysa ideal oran özellikle liselerde 100 150 öğrenciye bir uzman olmalı. Bu koşullarda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ulaşmak mümkün değil” dedi. Şiddet olaylarının nedenlerine ilişkin yüzeysel açıklamaları eleştiren Demirci, “Şiddeti yalnızca bilgisayar oyunlarına bağlamak gerçeği basitleştirir. Bu tür olaylar öncesinde genellikle ciddi uyarı sinyalleri vardır. Önemli olan bu sinyallerin fark edilip gerekli desteğin sağlanmasıdır” diye konuştu. Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak ise rehberlik hizmetlerindeki eksikliğin yıllardır süren politik tercihlerle derinleştiğini söyledi. Uluocak, “Seçim dönemlerinde verilen ‘her okula rehber öğretmen’ sözleri yerine getirilmedi” dedi. Rehber öğretmenlerin yalnızca kriz anlarında değil, önleyici çalışmalar açısından da kritik bir rol oynadığını vurgulayan Uluocak, “Güvenlik önlemleri kısa vadede bir rahatlama sağlar ancak kalıcı çözüm üretmez. Asıl ihtiyaç pedagojik ve bütünlüklü bir yaklaşımdır” dedi. Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu da okul temelli sosyal hizmetlerin çocukların gelişiminde kritik rol oynadığını söyledi. Dünyada uzun süredir eğitim sisteminin parçası olan bu modelin Türkiye’de hâlâ uygulanmadığını vurgulayan Eroğlu, 2016’da verilen uygulama sözünün de hayata geçirilmediğini kaydetti.

∗∗∗

18 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Maraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 18 gündür yoğun bakımda olan Ağaoğlu’nun ölümüyle birlikte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a çıktı. Abdülhamid Han Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Gülden Ağaoğlu’nun “Cennet kuşum” sözleri yürek burktu. Almina, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Urfa Siverek Ahmet Koyuncu Teknik Lisesi’ndeki saldırının hemen ardından 15 Nisan’da Maraş’taki saldırı ülke gündemini sarsmıştı.