Sosyal Haklar Derneği 20 yaşında

2006 yılında faaliyet göstermeye başlayan Sosyal Haklar Derneği, hak mücadelesinde 20 yılı geride bıraktı.

Sosyal Haklar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal hakların sistematik biçimde aşındırıldığı, sosyal cinayetlerin birbiri ardına artarak ülke geneline yayıldığı bu dönemde; Sosyal Haklar Derneği de yaratılan bu siyasi ve ekonomik ortamın mağdurlarının hak mücadelesine omuz vereli 20 yıl oldu" denildi.

20 YILDIR MÜCADELE VERİYOR

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "2006 yılında, iktidarın sosyal devleti ortadan kaldırma yönündeki siyasetinin görünür hale gelmeye başladığı günlerde bir grup emekçi tarafından kurulan Sosyal Haklar Derneği geçen yirmi yıl boyunca sosyal hakların ihlaline ve bu ihlalin neden olduğu sosyal cinayetlere karşı hukuk ve çeşitli eğitim faaliyetleri yoluyla mücadele veriyor. Sosyal Hukuk Avukatları Soma, Aladağ, Çorlu, Hendek, Amasra, İliç gibi toplumsal davalarda gerçek sorumluların yargılanmasının önüne bir koruma duvarı çeken sisteme karşı bir yandan adalet arayan vatandaşın hukuk mücadelesinde yanında olurken, bir yandan da cezasızlık dayatması konusunda kamuoyu yaratmaya çalışıyor."

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sosyal Haklar Derneği’nin mücadelesi, sosyal sorunların bireysel kader değil, siyasal tercihler sonucu ortaya çıkan yapısal adaletsizlikler olduğunu görünür kılmayı hedeflemiştir. Sosyal hakların “ikincil” değil, insan haklarının asli ve vazgeçilmez parçası olduğu gerçeği, derneğin tüm çalışmalarının ortak eksenini oluşturmuştur. Bu mücadele topluma ve gelecek nesillere sosyal hak bilincinin kazandırılması için, paneller, eğitim çalışmaları ve yaz okulları yapma yoluyla da desteklenmektedir."

CAN ATALAY MESAJI

"20. yılımızda aramızda olması gereken, bu derneğin kuruluşundan beri mücadele içinde yer etmiş arkadaşımız Hatay Milletvekili ve Avukat Can Atalay’ın cezaevinde tutuluyor olması da doğrudan bu hak mücadelesine yönelmiş bir cezalandırmadır" denilan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Can Atalay, güvenli çalışma hakkının, barınma hakkının kent hakkının ve toplumsal adaletin savunucusu olduğu için içeridedir. Onun tutsaklığı bu mücadelenin neden sürdüğünün somut kanıtıdır. Can Atalay ve bugün cezaevinde bulunan pek çok arkadaşımızın yoldaşlığıyla yıllardır yürüttüğümüz bu mücadeleyi “Sosyal Haklar Herkese, Mücadele Eden Herkesle” diye haykırarak büyütüyoruz. Sosyal hak mücadelesinin demokrasinin, eşitliğin ve insan onurunun savunulması olduğunu bir kez daha vurguluyor; bu dernek çatısı altında mücadele etmiş ve mücadelemizde bize yoldaş olmuş herkes adına sosyal adalet talebini daha güçlü biçimde yükseltme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz."