Sosyal-İş Ankara Şubesi’nin araştırması: Her üç üyeden ikisi borç batağında!

BirGün\Ankara

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş) Ankara Şubesi “Üye Kimlik Araştırması’nın” sonuçlarını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan araştırmanın sonuçlarına göre, her üç üyeden ikisi borçlu. Her üç üyeden ikisi ise gelecek kaygısı taşıyor ve her dört üyeden üçü son beş yılda yaşamının kötüye gittiğini söylüyor.

YAŞAM KÖTÜYE GİDİYOR

Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 58,9’u kadın. Üyelerin büyük bölümü üniversite mezunu ve 35–54 yaş aralığında yoğunlaşıyor.

Araştırmaya göre, kredi kartında asgari ödeme yapanların oranı yüzde 41,5. Yüzde 76,6’sı son BEŞ yılda yaşam düzeyinin kötüye gittiğini belirtiyor. Bu veriler, bireysel hatalardan değil, yapısal bir yoksullaşma sürecinden söz edilmesi gerektiğini gösteriyor.

MESAİ ÜCRETİ ALAMAYANLAR

Araştırmaya katılanların yüzde 62,9’u iş tanımı dışında görev yaptığını belirtti. Yüzde 67,2’si fazla mesai ücretini alamadığını söyledi.

Basın toplantısında yapılan açıklamada, “Üye Kimlik Araştırmamız, ekonomik sıkışma, borçluluk ve demokratik gerileme koşullarında yaşayan emekçilerin fotoğrafını net biçimde ortaya koyuyor. Geçim mücadelesi büyüyor. Güvence talebi derinleşiyor. Bu anket ile sendikal örgütlülük, örgütlü işçinin sendika ile bağı, üyelerimizin genel yaşamına dair bilgiler, toplumsal gelişmelere ve ülkemizin içerisinde bulunduğu politik duruma dair tespitler yapmaktadır. Araştırma her ne kadar sendikamız üyeleri ile sınırlı tutulmuş olsa da aslında işkolumuzda ki yaklaşık dört buçuk milyon işçinin durumunun özetlemektedir” denildi.

‘YOL HARİTASI KOYMALIYIZ’

“İşkolumuzda klasik örgütlenme yöntemleri iflas etmiş, işçiye ulaşmada örgütlenme çalışmalarında bildiğimiz yöntemler iş yapmaz hale gelmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Özellikle iş kolumuzdaki üç sendika iktidar ve devlet yapısı ile kurduğu karmaşık ilişkiler nedeni sendikalara olan güveni sarsmıştır. Ama sadece bu bahanenin arkasına sığınıp sendikal mücadeleyi sekteye uğratmak söz konusu olamaz DİSK’in kuruluş ilke ve geleneklerinden aldığımız devrimci öğreti ile özeleştirimizi yapmaktan geri duramayız. Bu anket yaşadığımız zor günlerde bize yeni ödevler verildiğini ve önümüze yeni bir yol haritası koymamız gerektiğini anlatmaktadır.

Sendikamızın ilk defa yapmış olduğu bu çalışmada ne bir üyemizin tek kuruş aidatını harcanmış nede bir fon tarafından desteklenmiştir. Bu çalışma başta değerli hocalarımız Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut’un büyük özverisi, üyemiz dostumuz Dr. Erkan Aydoğanoğlu’nun destekleri İSİG Meclisi üyesi yol arkadaşımız Kansu Yıldırım ve şube yönetim kurulu üyelerimizin uzun saatlerce çalışması ve yüzlerce üyemizin katılımı ile yapılmıştır.”