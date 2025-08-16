Sosyal-İş Ankara’dan eylem çağrısı
Emek Servisi
DİSK Sosyal-İş Sendikası Ankara Şube, sendika içinde yaşanan antidemokratik uygulamalar ve hukuksuzluklara karşı eylem çağrısı yaptı.
Yapılan çağrıda Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan hakkında verilen “iki aya kadar yöneticilikten el çektirme” cezasına karşı 18 Ağustos Pazartesi saat 18.30’da Ankara Şube önünden yürüyüş gerçekleştirileceği ilan edildi.
Pazartesi günü Sosyal-İş Genel Merkezi önüne yapılacak yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirilecek. Sosyal medyadan yapılan eylem çağrısında "Sosyal-İş’te antidemokratik uygulamalara ve hukuksuzluklara son" denildi.