Sosyal-İş: “İşçiyi intihara sürükleyen LC Waikiki hesap verecek”

Samsun’da LC Waikiki mağazasında çalışan Muhammed Yavuz’un uğradığı baskı ve mobbing'in ardından intihar etmesi nedeniyle Ankara Kızılay’daki LC Waikiki mağazası önünde basın açıklaması yapan DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası üyeleri “İşçiyi intihara sürükleyen LC Waikiki hesap verecek” dedi.

Etki Can BOLATCAN

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan LC Waikiki mağazasında reyon müdürü olarak çalışan Muhammed Yavuz, işyerinde uzun yıllardır süren baskı ve mobbing'i gerekçe göstererek intihar etmesinin ardından LC Waikiki’nin yaptığı açıklamaya tepki gösteren Sosyal-İş Sendikası üyeleri, LC Waikiki’yi protesto etmek için bir araya geldi. Basın açıklamasının olacağı saatte Kızılay’daki LC Waikiki mağazalarının kepenk kapatması dikkat çekti.

Ankara, Kızılay’da LC Waikiki mağazası önünde toplanan DİSK’e bağlı Soysal-İş Sendikası, sorumlular hesap verene kadar sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Sosyal-İş Sendikası adına basın açıklamasını okuyan Sosyal-İş Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan, intiharın ülke gündemine girmesinin ardından bir açıklama yayınlayan LC Waikiki şirketinin sorumluluğunu gizlemeye çalıştığını belirterek, “Şirket, 14 yıldır kendi bünyesinde çalışan bir işçinin eşinin işten çıkarılmasını, ailesinden uzaktaki bir mağazaya cezalandırılmak amacıyla ve statüsü düşürülerek sürülmesini, taşınma yardımı istemesine ve hakkı olmasına rağmen bunun kabul edilmemesini, şirket adına yöneticilerin yaptığı ayrımcılığı, performans baskısını ve başka bir sürü olumsuz uygulamayı görmemiş, duymamış ve bilmiyormuş” dedi.

LC Waikiki’nin internet sitesinde yer alan “Erdemli Olma, Birlikte Başarma, Derinlemesine Uzmanlaşma, Müşteri Odaklı Olma ve Zorluklara Meydan Okuma” maddelerinin ele alındığı açıklamada, LC Waikiki patronlarına “Sizin erdemden anladığınız işçilerin alabildiğine sömürülmesi midir? Sizin birlikte başarmadan anladığınız elbirliğiyle bir işçiyi intihara sürüklemek midir? Sizin derinlemesine uzmanlaşma dediğiniz işçilere yönelik baskıda ve mobbingde uzmanlaşmak mıdır? Sizin müşteri odaklı olmadan kastettiğiniz üç kuruş daha fazla kazanmak için işçileri canı pahasına çalıştırmak mıdır? Sizin zorluklara meydan okuma dediğiniz iş cinayetlerini ört bas etmek için yalanlar uydurmak mıdır?” soruları soruldu.

"KEPENKLERİ KAPATMANIZ MÜCADELEMİZİ ENGELLEMEYECEK"

İşçilerin baskılara, sömürüye ve yoksulluğa karşı yalnız olmadıkları vurgulanan açıklamada işyerlerindeki baskı ve mobbingin son bulması, Muhammed Yavuz gibi acı kayıplarının tekrarlanmaması için mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi. Sosyal-İş Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan, “Kepenkleri kapatıp işçileri bizden koparmaya çalışan LC Waikiki yönetimi mücadelemizi engelleyemeyecek. Örgütlenmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından mağazanın önüne Muhammed Yavuz’un fotoğrafları bırakıldı.