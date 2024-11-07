Sosyal-İş Sendikası Ankara Şubesi: İzmir şubemizin kapatılmasını kabul etmiyoruz!

BirGün\ANKARA

Sosyal-İş Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, İzmir şubesinin kapatılmasına tepki gösterdi.

Ankara Şubesi’nden "İzmir şubemizin kapatılmasını kabul etmiyoruz! Genel Yönetim Kurulunu bu hatadan dönmeye davet ediyoruz!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Basına ve kamuoyuna da yansıdığı üzere ne yazık ki sendikamız Genel Yönetim Kurulu İzmir şubemizin kapatılması kararı almıştır. Bunun üzerine İzmir Şube işyeri temsilcilerimiz, üyelerimiz, şube ve genel merkez delegelerimiz en doğal demokratik haklarını kullanarak şubelerinin Genel Yönetim Kurulu kararı ile kapatılmasına itiraz etmiştir. İtirazlarını 18 Ekim tarihinde yayınladıkları bir metinle kamuoyu ile paylaşmışlar, Genel Yönetim Kurulunu şube kapatma kararından vazgeçmeye, hatadan dönmeye davet etmişlerdir" denildi.

"Bizler iki haftayı aşkın süredir bu sese kulak verileceğini bu hatadan dönüleceğini umarak süreci takip ediyoruz. Ancak aradan geçen zamanda Genel Yönetim Kurulu’nun bu hatadan döneceğine ilişkin bir işaretin ortaya çıkmaması böylesine önemli bir konunun oldubittiye getirileceğine yönelik kaygılarımızı artmıştır" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"KARAR TAMAMEN DAYANIKSIZ"

"Sosyal İş Genel Yönetim Kurulu tepeden inme, tek taraflı bir kararla İzmir Şubemizi kapatmıştır. Bu süreçte sendikal demokrasi Genel Yönetim Kurulunca adeta rafa kaldırılmış, İzmir Şube üyeleri, işyeri temsilcileri, yönetimi yok sayılmıştır. Genel Yönetim Kurulu’nun İzmir Şubemizi kapatma kararına ilişkin öne sürdüğü gerekçeler gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen anti demokratiktir.

Nitekim Genel Yönetim Kurulu, İzmir Şubemizin; 'üye sayısının yetersiz olduğu bu nedenle masrafların karşılanamadığı' gerekçesi ile kapatıldığını açıklamıştır. Oysa İzmir Şubemizin 18 Ekim’de kamuoyu ile paylaştığı açıklamaya göre; daha önce İzmir Şubeye bağlı 100 üyenin olduğu bir işyeri tüzük hükümlerine aykırı olarak Genel Merkeze bağlanmıştır. Yani İzmir Şubenin o dönem itibari ile 100’e yakın üyesi Genel Merkez’e aktarılmıştır.

İzmir Şubede bir üye kaybı yaşanmadığı ortadayken 'üye sayısı yetersiz, masraflar karşılanamıyor' gerekçesine sığınmak, şube başkanın istifası sonunda İzmir Şubeyi kapatma kararı almak tamamen dayanıksızıdır. Bilindiği üzere 12 Eylül faşist askeri darbesi sendikal bürokrasiyi büyütmeye hedefine dönük olarak sendikalar kanununda kimi garabet değişiklikler yapmıştır. Bu kapsamda sendika merkezlerine şube kapatma, seçilmiş şube yönetimlerini görevden alma gibi üyenin iradesini yok sayan kimi yetkiler verilmiştir.

"SENDİKAMIZ İLE KAYYUMVARİ UYGULAMALARIN BİRLİKTE ANILMASINI REDDDİYORUZ"

Bu garabet düzenlemelerin 12 Eylül faşist darbesi sürecinde kapatılan DİSK’e bağlı bir sendikanın, Sosyal İş’in mevcut Genel Yönetim Kurulu eliyle bir şubenin kapatılmasının gerekçesi olarak sunulması kaygı vericidir.

Şube üye sayısını düşük göstermek için söz konusu üyelerin bir kısmını merkeze bağlamak, şubesinin sorunları çözmek için çabalayan bir yönetim kurulunu görevden alıp yerine il temsilcisi atanacağını açıklamak şube kapatmak bu garabetin eseridir.

‘DİSK’liyim, Sosyal İş’liyim’ diyen hiç kimsenin mevcut tablo karşısında tepkisiz, sessiz kalması beklenemez. Biz bu sendikanın üyeleri, temsilcileri, delegeleri ve yöneticileri olarak sendikal bürokrasiyi büyüten tüm adımlardan vazgeçilmesini, sendikal demokrasinin bir gereği olarak üyelerin temel alınmasını istiyoruz.

Bu temelde İzmir Şubenin kapatılmasını, seçilmiş yönetim yerine merkezin tasarrufu ile ‘il temsilcisi’ atanmasını kabul etmiyoruz. Sendikamızın adı ile kayyumvari uygulamaların birlikte anılmasını reddediyoruz. Genel Yönetim Kurulunu bu hatadan dönmeye, İzmir Şubemizi kapatma kararından bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz."