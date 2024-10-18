Sosyal İş Sendikası İzmir Şubesi: Sendikamıza sahip çıkıyoruz

Sosyal İş Sendikası İzmir Şubesi, “Sendikamıza, Emeğimize ve Mücadelemize Sahip Çıkıyoruz!” başlıklı bir bildiri yayınladı. Aralarında Şube Yönetim Kurulu’nun, delegelerin ve birçok işyeri temsilcisinin de yer aldığı 27 kişi tarafından imzalanan bildiride, sendikanın İzmir Şubesi’nin 3 Ekim tarihinde Sosyal İş Genel Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kapatıldığı açıklandı.

Şubenin halihazırda onlarca iş yeri ve 500 civarında üyesi varken şube yönetiminin görevden alınarak şubenin kapatıldığının vurgulandığı bildiride, “Kapatma kararı Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları üyeleri ve seçilmiş delegelerle dahi paylaşılmamıştır” denildi.

Bildiride, İzmir’de ofisi bulunan ve 100’e yakın üyenin olduğu bir işyerinin tüzük hükümlerine aykırı bir biçimde İzmir Şube’den alınarak Genel Merkez’e aktarıldığı ve kapatma gerekçesi olarak da üye sayısının yetersizliğinin ifade edildiği belirtildi.

Öte yandan bir diğer kapatma gerekçesi olarak İzmir Şube Yönetim Kurulu'nun çalışmadığının iddia edildiği aktarıldı. İddianın somut veriler ve raporlar ile ispat yükümlülüğü olan bir sav olmak ile birlikte gerçekle hiçbir ilgisi de bulunmadığı ifade edilirken, “Şube Yönetimimiz göreve geldikten sonra üye kaybı yaşanmamış, resmi görüşmesi olan tüm işyeri ile görüşülmüş, örgütlenme kapsamına giren iş yerleri ile temaslar devam etmekte olup kısmi de olsa toparlanma sağlanmıştır. Bu nedenle Şubenin kapatılması sendikamıza ve sınıf mücadelesine zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır” denildi.

KONGRE YOK, ATAMA VAR

Açıklamaya göre, yapılan tüm görüşmelere rağmen, Sosyal İş Genel Merkez Yönetimi, Şubenin kapatılması konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine İzmir Şubesi, demokratik bir yol olarak İzmir Şube için Olağanüstü Kongre kararı alınması, mevcut Şube Yöneticilerinin aday olmaması ve üyelerin iradesiyle yeni bir yönetimin oluşturulması önerisinde bulundu. Ancak Genel Merkez Yöneticileri, Olağanüstü Kongre kararı almayacaklarını ve Şubeyi kapatıp yerine atamayla İl Temsilcisi belirleyeceklerini açıkladı.

Karara karşı işçi ile üyelerin iradesi ve her türlü fiili, meşru ve hukuki yöntemlerle mücadelenin sürdürüleceğinin açıklandığı bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Sınıf mücadelesi verdiğini iddia eden sendikaların, bu antidemokratik uygulamalara karşı durmaları ve bunları değiştirmeleri gerekirken, koltuklarını korumak için bu 12 Eylül Darbesinin ürünü olan yöntemleri kullanması kabul edilemez. DİSK, uzun süre bu bürokratik yetkilere karşı direnmiştir. Uluslararası Sendikal Konfederasyonların da kabul etmediği bu uygulamalar sendikalar kavramına, sınıf mücadelesine ve işçi haklarına da aykırıdır. O nedenledir ki bu türden yetkiler doğrudan Genel Kurula verilmiştir. Genel Kurul mutlak olan bu yetkiyi 5 kişilik bir kurula devredemez. Zira böyle bir yetki devri yaşadığımız gibi keyfi işlemler yapma sonucunu doğurur. Bizler, sendikal mücadelede işçinin iradesinin belirleyici olduğu bir anlayışı savunuyoruz. Kişisel çıkarlar üzerine kurulmuş ve sendikal mücadele tarihinde başarısızlığı defalarca kez kanıtlanmış 'merkezden yönetici belirleme' gibi antidemokratik bir yaklaşımı hiçbir koşulda kabul etmiyoruz. Bugün yaşanan bu keyfi tutum sadece İzmir Şubeyi ilgilendiren bir yaklaşım değildir. O sebeple Sosyal İş'in diğer şubelerini, delegeleri ve üyelerimizi sendikamıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yaşanan bu durumu Türkiye işçi sınıfı ve demokratik kamuoyunun bilgisine ve değerlendirmesine sunarız.”