Sosyal-İş Sendikası’ndan MESEM raporu

DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, MESEM’lerle ilgili bir rapor yayınladı. Raporda 2013 ile 2024 yılları arasında Türkiye’de en az 689 çocuğun işyerine çalışırken hayatını kaybettiği kaydedilirken “2025’te 13’ü Kasım ayında olmak üzere en az 91 çocuk iş cinayetlerinde öldürüldü. Bu ülkede, hepimizin gözü önünde yaşanan bir çocuk katliamı bu” denildi.

MESEM uygulamasının lise çağındaki çocukları ucuz işgücü olarak piyasaya sürdüğünü kaydeden çalışmada “MESEM kapsamında çalıştırılan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin üçte biri, 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılıyor. İşletmeler bu ödemeleri, İşsizlik Fonu’ndan karşılayan kamudan geri alıyorlar. Çocuk işçilerin sigortası da kamu kaynaklarıyla karşılanıyor” denirken çocuk işçiliğiyle mücadeleye kaynak ayırması gereken devlet kurumlarının, çocuk işçiliğini meşrulaştırmak için kamu kaynaklarını kullandığı ifade edildi.

“İŞ GÜVENLİĞİNİ ANCAK UZMAN KİŞİLER DENETLEYEBİLİR”

MESEM programı kapsamında lise öğrencilerinin çalıştığı işyerlerini denetleme yükünün koordinatör öğretmenlere yüklendiğine dikkat çeken raporda, “koordinatör öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkinliği bulunmadığı gibi, işyerlerini düzenli şekilde denetleyebilecek zamanı da işyerlerinin gerekli tedbirleri almasını sağlayacak gücü de yok” denildi ve şunlar kaydedildi:

“Oysa ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere göre; işyerlerindeki asgari sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması, öncelikle işverene ait bir yükümlülüktür. Koordinatör öğretmenlerin görevi ve yetkisi, ancak öğrencilerin çalıştığı işyeri ortamının eğitim-öğretime uygun olup olmadığını denetlemek olabilir. İşyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından denetimi yalnızca gerekli eğitimleri almış iş güvenliği uzmanları tarafından yapılabilir.”

“MESEM MÜCADELESİ, BU ÜLKEDEKİ HERKESİN MÜCADELESİ OLMALI”

Sendikadan yapılan açıklamada “sadece bu yıl, MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitiren en az 9 çocuk olduğunu biliyoruz. MESEM projesi kapsamında geleceksizliğe, güvencesizliğe, ölüme sürüklenen çocuklar; bu ülkenin bütün değerlerini yaratan, alın teriyle insanca çalışıp insanca yaşamaktan başka bir derdi olmayan milyonlarca haysiyet sahibi emekçi ailesinin çocukları” ifadeleri kullanıldı.

Sendika, “memleketin bütün emekçilerini, bütün sendikalarını, meslek örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partilerini ve “Türkiye’nin geleceği patronların üç kuruşuna değişilemez” diyenleri MESEM projesine karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz” diyerek MESEM programına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Sosyal-İş Sendikası’nın “Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve MESEM Belası” başlıklı raporuna sosyal-is.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.