Sosyal-İş’ten Gratis önünde basın açıklaması

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş), dün farklı şehirlerdeki 22 Gratis mağazası önünde mobbing, düşük ücretler ve kuralsız çalışmaya karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul’da 12, Muğla’da 3, İzmir’de ise 2 Gratis mağazası önüne giden sendika, aynı zamanda Kocaeli, Bilecik, Samsun, Tekirdağ ve Antalya’da da basın açıklaması gerçekleştirdi. Kimi noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açıklamalar öğleden sonra 13.30’dan akşam 21.00’e kadar sürdü.

“Gratis işçisi insanca yaşam istiyor” denilen açıklamalarda işçilerin talepleri sıralandı. Talepler arasında mağazalara güvenlik personelinin alınması, kamera tesisatının kurulması, çalışanların psikolojik sağlığı için uzman desteği verilmesi, insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücret, yol ve yemek ücreti, yıllık izin, ikramiye ve gebelik izninin iyileştirilmesi yer aldı.