Sosyal konut dincilerin gündeminde: Önce İsmailağa, şimdi de Halil Konakcı

“Yüzyılın konut projesi” olarak duyurulan TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi hakkında İsmailağa cemaatinin ardından bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapan imam Halil Konakçı’dan geldi.

Konakcı proje için "İslam fıkhına uygun değil" diyerek dinen caiz olmadığını söyledi.

Taksitlerin ve toplam fiyatın belirsiz olmasıyla birlikte satılan evin mülkiyetinin tam devredilmemesini sakatlık olarak tanımlayan Konakçı, kendisinin de başvurmayı düşündüğünü fakat bu şartlarla projeyi asla tavsiye etmediğini ifade etti.

Konakçı, bir evi olmadığını söyleyerek "Ben de 50-60 metrekare bir lojmanda oturuyorum... Dedim bir biz de başvuralım ancak sözleşmeyi incelediğimde dini açıdan sorunlar gördüm. Taksit sayım belli ama kaç para ödeyeceğim belli değil. Bu bir kere dinen caiz değil" dedi.

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Fatih Kalender TOKİ yetkilileriyle görüşüp 500 bin sosyal konut projesinde değişiklik yaptırdıklarını öne sürdü.

SOSYAL KONUT PROJESİ

500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başladı. Projeye başvurular e-Devlet'ten yapılabiliyor.

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler hariç aynı olmadan il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.