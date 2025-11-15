Sosyal konut projesine genel başvurular başladı

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesinde genel başvurular başladı.

1+1, 2+1 konutlar için genel başvuru açıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 19 Kasım'a kadar projeye başvurabilecek.

Projede engelliler için yüzde 5, "şehit yakını ve gaziler" için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, gençler için yüzde 20, emekliler için de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş arası kişiler gençler kategorinde müracaat edebilecek.

5 GÜNDE 2,8 MİLYON BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2 milyon 879 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Kurum, katıldığı bir yayında, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru sayılarına ilişkin, "Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye 81 bir ilde başlattığımız 500 bin sosyal konut projemiz büyük teveccüh gördü. 5 günde yaklaşık 2 milyon 879 bin geçerli başvuru oldu" dedi.

Konutların ilk teslimat tarihlerine değinen Kurum, "İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız" ifadesini kullandı.