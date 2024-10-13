Sosyal medya bunu konuşuyor: Hizbullah saldırısında İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi de mi öldü?

İsrail'in merkezinde bir askeri üsse düzenlenen 3nin kişi öldüğü, 20'ye yakının ciddi şekilde 67 kişinin yaralandığı bildirilen üste İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu ve Halevi'nin saldırıda öldüğü iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan iddiayı "Anti-Siyonist Yahudiler hakkında paylaşım yapan" bir hesap olan Torah Judaism de paylaştı.

İsrail Savunma Güçleri'nin hesabını etiketleyen Torah Judaism adlı hesap, "Herzi Halevi öldürüldü mü? IDF'den bir cevap bekliyoruz. Ortadan kaldırıldı mı?" sorusuyla gündeme getirdi.

Birçok kullanıcı sosyal medyada bu sorunun yanıtını ararken Halevi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL MEDYASI JERUSALEM POST: DOĞRULANMAMIŞ HABER

İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post da sosyal medyada milyonlarca takipçili bazı hesapların Halevi'nin öldüğüne dair "doğrulanmamış haberler" paylaştıklarına dair bir haber yayımladı.