Sosyal medya Chomsky'i öldürdü, eşi haberleri yalanladı

95 yaşındaki ABD'li filozof Noam Chomsky'in öldüğü iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Söz konusu haber çok geçmeden Chomsky'nin eşi Valeria Chomsky tarafından yalanlandı.

Bir süredir tedavi gören ünlü düşünür Noam Chomsky'nin öldüğü iddiası yalanlandı. Sosyal medyada kaynağı belirsiz şekilde Chomsky'nin öldüğü iddiaları dolaşmaya başladı. Pek çok haber sitesi ve kuruluşların sosyal medya hesapları da bu bilgiyi teyit etmeden paylaşmayı sürdürdü. Ancak Chomsky'nin eşi, söz konusu haberleri medya aracılığıyla yalanladı.

Ölüm haberini paylaşan platformlardan biri olan Jacobin dergisinin Brezilya editörü Cauê Seigner Ameni Chomsky'nin eşi Valeria Chomsky'le görüşerek ölüm haberin doğru olmadığını duyurdu.

The New Statesman ve Jacobin yayınları da ilgili haberi sitesinden kaldırdı. Öte yandan Wikipedia da sitesinde Chomsky'nin ölüm tarihine ilişkin bilgiyi sildi.

Hırvat düşünür Srecko Horvat ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Chomsky ölmedi. Chomsky ölseydi söylentilerin ne kadar çabuk yayıldığını ve sosyal medyanın nasıl işlediğini görmek için mezarında ters dönüyor olacaktı. Yine de buna "ölüm ilanları imalatı" diyebilir" dedi.

Chomsky is NOT dead. If Chomsky was dead, he would be turning in his grave to see how quickly rumours spread and how social media functions. He might as well still call it: "manufacturing obituaries" https://t.co/PUeLNhGRq0 — Srećko Horvat (@HorvatSrecko) June 18, 2024

ABC News'ten Chris Looft da Chomsky'nin eşiyle görüştüğünü ve durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Reports Noam Chomsky has died are "FAKE," his wife Valeria tells me.



"He is well" — Chris Looft (@ChrisLooftABC) June 18, 2024

Harvard Üniversitesi'nden Steven Pinker Valeria Chomsky ile görüşerek Noam Chomsky'nin hayatta ve iyi olduğu bilgisini aldığını paylaştı.

Reports today of Noam Chomsky's death (in Jacobin and New Statesman, since taken down) were greatly exaggerated. I have confirmation from Valeria, his wife, that he is alive and well. — Steven Pinker (@sapinker) June 18, 2024