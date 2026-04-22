Sosyal medya düzenlemesi: VPN'e de kısıtlama getiriliyor

15 yaş ve altındakilere sosyal medya kısıtlaması getiren kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı; hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına, kullanım süresinin izlenmesine ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek ebeveyn kontrol araçlarını sağlamak zorunda olacak.

Türkiye’den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye’de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemekle ve bu temsilciye dair bilgileri BTK’ye bildirmekle yükümlü olacak.

TEKLİFE EKLENECEK

Milliyet'te yer alan habere göre AKP teklifin görüşmeleri Genel Kurul’da sürerken, Türkiye’de erişimi kısıtlanmış içerik ve oyunlara ulaşım sağlamak için de kullanılan VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığını da gündemine aldı. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya kısıtlaması getiren yasa teklifine eklenmesi beklenen madde ile yasal olarak hizmet veren VPN hizmet sağlayıcılarını kullanabilmek için de e-Devlet bağlantılı kimlik doğrulamalı yaş kontrolünün zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

"VPN ÜZERİNDEN KULLANILABİLİR"

AKP'li kurmaylar, “Düzenlemeyle 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini engelliyoruz ama VPN üzerinden çocukların sosyal medyayı kullanmaya devam edebilme riskini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu nedenle yapılacak teknik bir düzenleme ile yasal olarak hizmet veren VPN hizmet sağlayıcılarına da yaş kısıtlaması getirmeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.