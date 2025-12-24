Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alınmış, 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçları yöneltiliyor.

Savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri Mert Vidinli ve "Cihanna" ismiyle tanınan Cihan Şensözlü hakkında "fuhuş" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarmıştı.