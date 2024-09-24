Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut yaşamını yitirdi: İntihar ettiği iddia edildi

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli’de kendi evinin 5’inci katından atlayarak intihar ettiği ve bir mektup bıraktığı iddia edildi.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un, yaşadığı dairenin 5’inci katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Zor’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kübra Zor’un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Zor'un bir mektup bıraktığı da iddia edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Zor özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.