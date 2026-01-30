Sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun'un gözaltına alındığı açıklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Raun'un gözaltı gerekçeleri arasında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarının yer aldığı belirtildi.