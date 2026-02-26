Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında karar

Sosyal medya fenomeni Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında uygulanan 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ile sanıkların avukatı Mustafa Tırtır katıldı.

Hakim, avukat Tırtır'ın, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde dosyaya dilekçe sunduğu belirtti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Söz verilen Karaorhanlı, "Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemler istinat edilmesine rağmen tedbir uygulanmamış. Adli kontrol tedbirlerim kaldırılarak mağduriyetimin giderilmesini isterim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmederek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı’nın "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.