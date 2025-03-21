Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan internet erişim kısıtlaması sona erdi.

İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararı sonrası başlatılan operasyonlarla birlikte, 19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına erişimde ciddi sorunlar yaşandı.

X (Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi popüler uygulamalara getirilen bant daraltma uygulaması nedeniyle milyonlarca yurttaş sosyal medyaya ulaşamadı.

40 saat süren kısıtlama, 21 Mart sabah saatlerinde sessizce kaldırıldı. Resmî makamlarca uygulamaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kısıtlama boyunca kullanıcılar VPN hizmetlerine yönelmek zorunda kaldı. Ancak bağlantı kalitesindeki düşüklük nedeniyle yurttaşlar hem haber alma hem de haber verme hakkından büyük ölçüde mahrum bırakıldı.

Yurttaşlar, sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Uzmanlar, internetin siyasallaştırılmasına karşı kamusal denetimin şart olduğunu belirtti.

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ERİŞİM ENGELİ NASIL BAŞLADI, NASIL BİTTİ?

19 Mart 2025

• Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltı kararları kamuoyuna yansımaya başladı.

• Aynı saatlerde sosyal medya platformlarına erişimde yavaşlama başladı.

Kullanıcılar Twitter (X), Instagram ve TikTok gibi uygulamalara ulaşmakta güçlük çekti.

19 Mart 2025

VPN uygulamaları trend oldu. Yurttaşlar sosyal medyaya erişim için alternatif yollar aramaya başladı.

• BTK ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

• Bant daraltma kararıyla ilgili resmi bilgi paylaşılmadı.

20 Mart 2025

• İnternet bant daraltması sosyal medyada gündem oldu. İfade özgürlüğü savunucuları ve yurttaşlar kısıtlamaya tepki gösterdi.

21 Mart 2025

• Kısıtlama sessizce kaldırıldı. Sosyal medya platformlarına erişim normale döndü.