Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı: CHP'li belediye meclis üyesi adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korkmaz, Beykoz Adalet Sarayı'na götürüldü.

Korkmaz, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Korkmaz'ın, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.