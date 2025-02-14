Sosyal medya paylaşımına Devlet Bahçeli gözaltısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya paylaşımı yapan bir yurttaş gözaltına alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Şubat’ta hastaneye kaldırıldı.

MHP’den yapılan açıklamada, “Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını” bildirdi.

9 Şubat’ta açıklama yapan Devlet Bahçeli ise “Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim. Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum” dedi.

Önce Astrolog Hilal Saraç, sosyal medya platformu X üzerinden Bahçeli'nin ameliyat sürecine ilişkin, "Akciğer sorunu ve nefes darlığı. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten" şeklinde paylaşım yaptığı için tutuklandı.

Şimdi de Bahçeli’nin avukatlarının yaptığı şikâyetler nedeniyle bir yurttaş hakkında soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞIMDA HANGİ İFADELER YER ALIYOR?

Yurttaş, “Devlet Bahçeli kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı haberin ardından, özellikle dün akşam kendi seçmen sayfası hariç, hiç kimse geçmiş olsun bile yazmamış. İnsan, arkasında ne bırakacağını biraz düşünmeli. Depremzedelere vermiş olduğu tepkiden zaten nasıl bir izlenim bıraktığı belli" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Yurttaş hakkında gözaltı kararı verildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmanın bu paylaşım nedeniyle açıldığı belirtilen, “Dezenformasyonla” suçlanan ve hakkında gözaltı kararı verilen yurttaş savcılıktaki ifadesinde, “Paylaşımı ben yaptım. Ben bu paylaşımı yaptığımda birçok yazılı medya organında bu haber paylaşılmıştı. Televizyon kanallarında gördüğüm için teyitli bir haber olduğunu düşünerek paylaşımı yaptım. Paylaşımımda halkı yanlış bilgilendirme ve buna dahil olarak tahrike sebep olacak bir maksadım yoktur. Ben müşteki Devlet Bahçeli'yi seven biriyim. Kongresine ve birçok etkinliğine dahi gittim. Paylaşımımın ardından müştekinin aleyhine yorum yapan kişileri de engelledim. Ben kimsenin sağlık sorunları üzerinden konuşacak biri değilim. Çünkü Oğlumun da sağlık sorunları vardır. Twitter adresimdeki paylaşımlara mümkün oldukça dikkat ederim” dedi.

Yurttaşın avukatı Cemil Çiçek ise açıklamasında, “Müvekkilim hakkında Devlet Bahçeli ile ilgili suç içermeyen bir tweetinden dolayı gözaltı kararı verilmişti. Az önce serbest bırakıldı” dedi.