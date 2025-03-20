Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 37 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 37 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, söz konusu paylaşımların 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar' olduğunu öne sürdü.

Yerlikaya, 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir."