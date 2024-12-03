Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifadeye çağırılan SOL Parti üyeleri 'terör propagandası'yla şuçlandı

Ebru ÇELİK

Balıkesir Edremit'te yaşayan SOL Parti üyesi Sema Doğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle polis tarafından ifadeye alındı. Doğan, Facebook’ta 68 Kuşağı devrimci önderlerinden Mahir Çayan’ın fotoğrafını ve SOL Parti pankartıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştığı için 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle sivil polisler ve jandarma tarafından sabah saatlerinde evinden alınarak karakola götürüldü.

Doğan, polislerin kendisine, paylaşımlarının sebebini sorduğunu anlattı. Mahir Çayan’ın fotoğrafını neden paylaştığı sorusuna, “Ben siyaset bilimi okudum ve sosyalistim. Mahir Çayan, Türkiye siyasetinde önemli bir figürdür” cevabını veren Doğan, SOL Parti pankartı taşırken çekilen fotoğrafı için ise, “Bu, üyesi olduğum yasal bir partinin propagandasını yapmaktan ibarettir. Bu bir suç teşkil etmez” dedi.

Doğan’ın ifadesi alındıktan sonra polis, telefonunu da almak istedi ancak Doğan, mahkeme kararı olmadan telefonu vermek istemediğini belirtti. Avukatı olmadan ifadesi alınan Doğan, Baro’dan gelen bir avukatın tavsiyesiyle telefonunu teslim ettiğini anlattı. İifadesi alındıktan sonra telefonunun kendisine geri verilmediğini belirten Doğan, telefonuna hâlâ ulaşamadı.

Sema Doğan, sosyal medya paylaşımlarına yönelik polis müdahalesinin ifade özgürlüğü ve siyasi haklar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Daha önce 8 Mart Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü gibi eylemlere katıldığı için sürekli takipte olduğunu belirten Doğan, bu tür baskılarla kadınların ve sosyalistlerin sesinin kesilmeye çalışıldığını vurguladı.

Doğan, “Bu tür işlemler, kadın hakları savunucularına ve sosyalistlere yönelik bir gözdağıdır. İfade özgürlüğüme yapılan bu müdahale kabul edilemez” şeklinde konuştu. Doğan, eylemlerinde kadın haklarını savunmaya ve sosyal medyada özgürce sesini duyurmaya devam edeceğini ifade etti.

SOL Parti üyesi Ömür İlgör ise kadın hakları eylemlerinde ön safhalarında yer alması nedeniyle bugün ifadeye çağırıldı. İlgör, süreci şöyle anlattı: “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, kadın platformu ve kadın arkadaşlarımla yürüme eylemi yaptık. Yürüyüşte en önde ben vardım. Elimde üyesi olduğum SOL Parti’nin ve Sol Feminist Hareket'in pankartı vardı. Polisler bize yürüyemeyeceğimizi, slogan atamayacağımızı söyledi. Biz trafiğe engel olmuyorduk, yol kapatmıyorduk, bir şeye zarar vermiyorduk bu nedenle yürüyüşümüze devam ettik. Beni bugün ifadeye çağırdılar. Bu yalnızca gözdağı vermek amaçlı yapılan bir işlem. Kadınları iktidar bu şekilde sindirmek istiyor.”