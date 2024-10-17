Sosyal medya platformu X'te 'engelleme' özelliği değişiyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (Twitter), kullanıcı engelleme özelliğinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Yeni uygulamayla birlikte, engellediğiniz hesaplar artık herkese açık gönderilerinizi görebilecek, ancak etkileşimde bulunamayacak.

X’te kullanıcılar, engelleme özelliği sayesinde istemedikleri kişilerin paylaşımlarını görmesini ve onlarla etkileşimde bulunmasını engelleyebiliyordu. Ancak yapılan yeni düzenleme ile engellenen hesaplar artık engelleyicinin paylaşımlarını görüntüleyebilecek fakat beğenme, yorum yapma, paylaşma veya doğrudan mesaj gönderme gibi etkileşimlerde bulunamayacaklar.

X'DEKİ DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

• Engellenen hesaplar, herkese açık gönderilerinizi görebilecek.

• Engellenmiş hesaplar beğenme, yorum yapma veya mesaj atma gibi etkileşimlerde bulunamayacaklar.

• Tam gizlilik isteyenler için 'hesap koruma' özelliği hala mevcut.