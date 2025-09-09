Sosyal medya protestolarında 19 kişi yaşamını yitirmişti: Nepal'de hükümetten geri adım

Nepal'de, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan protestolarda hükümet geri adım attı.

19 kişinin protestoların ardından Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağı bildirildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, sosyal medyaya erişim yasağına karşı gösteriler, 19 kişinin yaşamını yitirmesi ve 400'ün üstünde kişinin yaralanmasının ardından sürüyor.

Muhalefetin taleplerinin aksine Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifa etmeyeceğine işaret eden Bakan, bu istifanın "mümkün olmadığını" vurguladı.

Şiddetli protestolarla sarsılan ülkede kabineden istifalar ise peş peşe gelirken, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın ardından Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari da görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Hükümet ise başkent Katmandu ve diğer bölgelerde yaşanan olayları araştırmak üzere bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

New York Times'ın haberinde ise geçen hafta erişime kapatılan sosyal medya platformlarının ülkede erişilebilir hale geldiği belirtildi.

BÜYÜKELÇİLİKLERDEN İTİDAL ÇAĞRISI

Avustralya, Finlandiya, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD'nin Katmandu Büyükelçiliklerinden ülkedeki toplumsal olaylara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Şiddet olayları ve can kayıplarından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı verildi.

Açıklamada, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, daha fazla tansiyondan kaçınmaya ve temel hakların korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada da olayların yakından takip edildiği ve barışçıl şekilde çözülmesinin umulduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM YASAĞINA KARŞI PROTESTOLAR

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Yetkililer, parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Polisin protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandığı müdahale sırasında 19 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.