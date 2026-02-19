Sosyal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

Bir yayında sarfettiği sözler nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Deniz Sinan Demir, gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamada Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında online bir platform üzerinden canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Savcılık açıklamasında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verildiği de kaydedilmişti.

Deniz Sinan Demir bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.