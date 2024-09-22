Sosyal medya ünlüsü 'Gaga Bulut' tahliye oldu

İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan tutuklanan 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tahliye edildi.

Temmuz ayında tutuklanan Bulut Aktuğ, yaptığı sosyal medya paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tahliyeee oldum. Hakkımda yapılan haberlerin hepsi yalandı, Türk mahkemeleri yargıladı, bir suç bulunmadı ve tahliye oldum. Arkadaşlar yasa dışı bahis oynamadım, bundan para kazanmadım, kimseye de kazandırmadım. Günahıma girenler umarım belasını bulur. Ömrümden giden 2 ayın yerini dolduramam ama siz değerli insanlar iyi ki varsınız. Sizi çok özledim."