Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' beraat etti

"Müstehcenlik" suçundan yargılanan sosyal medya ünlüsü "Jahrein"in beraat ettiği ifade edildi.

Güncel
  • 06.11.2024 15:36
  • Giriş: 06.11.2024 15:36
  • Güncelleme: 06.11.2024 15:44
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' beraat etti

"Jahrein" ismiyle tanınan sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç, "müstehcenlik" suçundan yargılandığı ve 29 gün cezaevinde kaldığı davadan beraat etti.

Gelişmeyi, Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu duyurdu.

Mumcuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet 'Jahrein' Sonuç, bugün itibarıyla beraat etmiş ve aklanmıştır" dedi.

Jahrein, "İncel sohbet odası"nda gerçekleştirilen konuşmalarla ilgili soruşturma kapsamında çocuk istismarı içeren söylemler nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

29 gün cezaevinde kalan Jahrein, tahliye edilmişti.

BirGün'e Abone Ol