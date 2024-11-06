Sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' beraat etti

"Jahrein" ismiyle tanınan sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç, "müstehcenlik" suçundan yargılandığı ve 29 gün cezaevinde kaldığı davadan beraat etti.

Gelişmeyi, Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu duyurdu.

Mumcuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet 'Jahrein' Sonuç, bugün itibarıyla beraat etmiş ve aklanmıştır" dedi.

Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır. — Burhi (@Burhimum) November 6, 2024

Jahrein, "İncel sohbet odası"nda gerçekleştirilen konuşmalarla ilgili soruşturma kapsamında çocuk istismarı içeren söylemler nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

29 gün cezaevinde kalan Jahrein, tahliye edilmişti.