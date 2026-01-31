Sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun tutuklandı!

İstanbul Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun tutuklandı.

Savcılıktaki ifade işlemleri sona eren Mika Can Raun "tutuklama" talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Mika Can Raun'un, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mika Can Raun'un savcılık ifadesinde verdiği cevaplar da ortaya çıktı. Halktv.com.tr'de yayınlanan İsmail Saymaz'ın haberine göre Mika Can Raun, bundan 20 gün Hollanda'da uyuşturucu kullandığını ifade etti. Fuhuşa teşvik ve evinde uyuşturucu partileri verildiği iddialarını ise reddetti.

"ERKEK ARDAŞIMLA HOLLANDA'DA KEK YEDİM"

Mika Can Raun'un ifadesinde şunlar yer aldı:

"Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."

"HAMİLELİK VİDEOSU: EĞLENMEK İÇİN ÇEKMİŞTİM"

"Göstermiş olduğunuz videolardaki olayı anlatacak olursam "Kadın doğuma giden kadın uyandı, soluğu jinekologda aldı" cümlemi kullanma nedenim kadın doğum doktorum Meltem hanıma gittiğim için böyle bir video çektim. Amacım kimse ile dalga geçmek, kendimi hamile göstermek değildi. Bu videoyu eğlenmek için çekmiştim. Diğer bir videoyu anlatacak olursam "kocam, hamile olduğumda bak nasıl gözüküyorum, gel bak, görüntüm şaka mı ya, bebeğimiz şakamı ya, ne kadar güzel oluyorum" bu videoyu 1,5 yıl önce çekmiştim. Çekme amacım hamile kadınlarla dalga geçmek değildi. Belli bir amaç için çekmedim."

"FUHUŞA TEŞVİK ETMEDİM, UYUŞTURUCU PARTİSİ VERMEDİM"

"Gözaltına alındığımda TCK 191 ve TCK 216 suçlarından gözaltına alındığımı biliyordum. Ancak şu an fuhuş suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından da gözaltına alındığımı şimdi öğrendim. Bununla ilgili de savunmamı yapacak olursam; hayatımın hiç bir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim, aracılık edip para kazanmadım.Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim. diyeceklerim bundan ibarettir"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun'un gözaltına alındığı açıklamıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Raun'un gözaltı gerekçeleri arasında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarının yer aldığı belirtilmişti.