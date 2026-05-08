Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin hakkında iddianame hazırlandı

Sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin hakkında “fuhuşa aracılık etmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından iddianame hazırlandı.

Güncel
  • 08.05.2026 10:24
  • Giriş: 08.05.2026 10:24
  • Güncelleme: 08.05.2026 10:28
Sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin hakkında iddianame hazırlandı.

Ceylan Sever'in haberine göre, Mükremin Gezgin hakkında “fuhuşa aracılık etmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından iddianame düzenlendi.

Gezgin, 4 Şubat'ta "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BirGün'e Abone Ol