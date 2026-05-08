Sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin hakkında iddianame hazırlandı.

Ceylan Sever'in haberine göre, Mükremin Gezgin hakkında “fuhuşa aracılık etmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından iddianame düzenlendi.

Gezgin, 4 Şubat'ta "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.