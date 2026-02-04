Sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunca ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin tutuklandı.

Gezgin, fuhuş ve uyuşturucu iddialarıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Sosyal medya fenomeni Gezgin, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamasıyla tutuklandı.