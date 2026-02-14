Sosyal medya ünlüsü Taşko ile Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda ünlülere yönelişk uyuşturucu soruşturması olarak da bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi yapılan sosyal medya ünlüsü Berkcan Güven ile 'Taşko' olarak bilinen Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

Aktürk'ün uyuşturucu testinde kokain, metanfetamin ve esrara rastlanırken, Güven'e yapılan testin sonucunda ise thc-esrar bulgusuna rastlandı.

Operasyon kapsamında aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya, 'Reynmen' olarak bilinen Yusuf Aktaş ve 'Çakal' olarak bilinen Emirhan Çakal, sosyal medyada 'Taşko' olarak bilinen Mazlum Aktürk ile Berkcan Güven'in de aralarında bulunduğu 11 isim gözaltına alınmıştı.