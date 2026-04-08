Sosyal medya ve doğum izni düzenlemeleri TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, teklifte, kadına, çocuğa, yaşlıya gence ve ihtiyaç sahibi olan ailelere olumlu katkılar sağlayabileceğini düşündükleri düzenlemelerin yer aldığına işaret ederek, "Bu düzenlemenin bütününde çok eksiklikler var, bu eksiklikleri komisyonda dile getirmeye çalışmış olmamıza rağmen ne yazık ki anlamlı bir yol kat edemedik" dedi.

"Torba" kanun uygulamasını eleştiren Sarı, "Bunun içinde vergi düzenlemesi var, dijital mecralarla ilgili uygulamalar var, sosyal yardımlarla ilgili çalışmalar var; genç var, çocuk var, kadın var, doğum izni var, hepsi var. Hepsi bir çorba halinde getiriliyor" diye konuştu.

Genel Kurulda, kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmesine geçildi.