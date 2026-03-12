Sosyal medya ve doğum izni düzenlemesi: Görüşmeler bayram sonrasına bırakıldı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda bugün görüşülmesi beklenen doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren kanun teklifinin bayram sonrası ele alınmasına karar verildi.

Komisyon, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de kanun teklifinin görüşmeleri için bugün AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in başkanlığında toplandı.

Bilgin, "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" hakkında bilgi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, usul tartışması açarak, kanun teklifinin daha detaylı görüşülmesi için alt komisyon kurulmasını istedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin tekliften çıkarılarak Dijital Mecralar Komisyonu'nda görüşülmesini istedi.

Komisyona verilen arada, Komisyon Başkanı Bilgin ile CHP İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Ahmet Tuncay Özkan görüşme gerçekleştirdi.

Bilgin, aranın ardından devam eden komisyon toplantısında, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı maddelerin görüşmelerinde, CHP'li Yaman'ın önergesinin değerlendirileceğini söyledi.

Bilgin, önergeyi oylamaya açtı ve oylama sonucunda 11'e 8 olumlu oyla önerge kabul edildi. Ardından oturuma ara verildi.

Daha sonra CHP'nin "anayasaya aykırılık" önergesi görüşülerek reddedildi.

Komisyonda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda, teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Düzce Milletvekili Ercan Öztürk sunum yaptı. Öztürk'ün teklif ile ilgili bilgilendirmesinin ardından DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, teklifte yer alan bazı maddelerin anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ve bu nedenle teklif metninden çıkarılması için komisyon başkanlığına önerge sundu.

Komisyon Başkanı Bilgin, önergeyi işleme almadan önce oturuma ara verdi. Aranın ardından Bilgin, komisyonun bayram sonrasında yeniden toplanacağını söyleyerek toplantıyı kapattı.

DÜZENLEME NELERİ İÇERİYOR?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AKP grubunun ortaklaşarak hazırladığı kanun teklifiyle doğum izninin artırılması öngörülürken sosyal medyaya ise yaş sınırı getirilmesi planlanıyor.

Teklife göre Devlet Memurlar Kanunu'nda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak doğum iznin artırılması öngörülüyor.

Teklif yasalaşırsa hem kamuda hem özel sektörde doğum izni kadınlar için 24 haftaya çıkarılacak. Babalar için ise 5 gün olan izin 10 güne yükselecek.

Düzenleme kapsamında, 15 yaş üstü çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış güvenli hizmet sunumu ve acil kurumlarda zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi öngörülmektedir.

Teklif yasalaşırsa 15 yaş altı çocuklar sosyal medyada hesap açamayacak. 15 yaşın üstünde çocuklara ise ebeveynler 1 saat içinde müdahale edebilecek.