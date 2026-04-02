Sosyal medya ve doğum izni düzenlemesi: Komisyonda görüşmeler başladı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in başkanlığında toplandı. Bilgin, bir önceki toplantının bayram öncesinde olduğunu ve ertelendiğini anımsattı.

Bilgin, "Ekonomik politikalar nedeniyle sosyal politikalar ağırlaşabilir. Her sosyal düzenlemeye ve sosyal politikaya önem veriyoruz. Komisyonumuzda hem çalışma hayatı hem aile hem de sağlıkla ilgili çalışmalara imza atmıştık" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, bir önceki toplantıda, usule ilişkin oylamanın tutanaklara geçmediğini söyledi. Yaman, milletvekili danışmanları ile grup danışmanlarının komisyon salonuna alınmadığını belirterek, danışmanların salona alınmasını istedi.

Bilgin ise milletvekillerinin toplantıya katılmasını istedikleri danışmanların, salona alınabileceğini aktardı.

CHP VE DEM PARTİ'NİN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Komisyonda, DEM Parti'nin Anayasaya aykırılık, CHP'nin alt komisyon kurulmasına ilişkin önergeleri ayrı ayrı oylanarak reddedildi.

Daha sonra, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.