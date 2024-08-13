Sosyal medya yasaklarını eleştiren yurttaşın tutuklanması tepki çekti: Bu yanlıştan dönülmeli

İzmir’de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Dilbura Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde "Tüylü Mikrofon" isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında Instgram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili soru üzerine hükümeti eleştiren Dilbura Y. röportajda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek bugün gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura Y., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. ANKA'nın aktardığına göre, nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dilbura Y., hakkında, tutuklu yargılanma kararı verildi. Dilbura Y., kararın ardından adliyeden cezaevine sevk edildi.

Dilruba Y.'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla yargılandığı kaydedildi.

TUTUKLAMA KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Dilruba Y.'nin kişinin tutuklanmasına muhalefetten, sanatçılardan ve yurttaşlardan da tepki geldi.

Tutuklama kararının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasetçilerin halktan gelen en ağır eleştirilere açık olması demokrasinin gereğidir. Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özel’in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin adli süreci yakından takip ettiği, bu kapsamda İzmir Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve avukatların Dilruba ve ailesiyle, sürecin başından itibaren temas halinde olduğu bildirildi.

"HUKUK CİNAYETİ"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, X hesabından yaptığı açıkalmada, "Sokakta kendisine uzatılan mikrofona Instagram’ın yasaklanmasıyla ilgili görüşlerini belirten ve Haniye’nin ardından yas ilan edilmesini eleştiren Türk yuttaşı genç bir kadın dün tutuklandı. Sadece görüşlerini ifade ettiği için, ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklandı. Bu ayıp hukuk cinayetidir. Beğenin ya da beğenmeyin bir yurttaşın ifade özgürlüğünden nasıl olur da suç üretirsiniz? İfade özgürlüğünü, hem de Anayasal teminat altındaki ifade özgürlüğünü yok sayan bu kararı kınıyorum. Katilleri bıraktınız, uyuşturucu baronlarına satıldınız, adamlarınızın yolsuzluklarına, hırsızlıklarına göz yumdunuz tuzu da çürüttünüz. Artık çok oldunuz! Bu kararı düzeltip o genç kadını serbest bırakın. İfade özgürlüğünü yok edemezsiniz. Bu milleti susturamazsınız. Yaratmak istediğiniz sessizlik sizi yutup yok edecek göreceksiniz. #ErkenSeçim bunun için şart" dedi.

Sokakta kendisine uzatılan mikrofona Instagram’ın yasaklanmasıyla ilgili görüşlerini belirten ve Haniye’nin ardından yas ilan edilmesini eleştiren Türk yuttaşı genç bir kadın dün tutuklandı. Sadece görüşlerini ifade ettiği için, ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklandı. Bu… — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 13, 2024

Yazar Ahmet Ümit de X hesabından "Söz hakkı yoksa özgürlük de demokrasi de yoktur. #DilrubaSerbestBırakılsın" diye yazdı.

AKP'Lİ BİRİNCİ: TUTUKLAMA GEREKMEZ

Öte yandan tutuklama kararına AKP içinden de eleştiri geldi.

X sosyal medya hesabından yaptığı açıkalmada, "Ben o kadının ifadelerini lanetliyorum. Hatta o kadına ifadelerinden dolayı öfke de hissediyorum" diyen eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Hukukçu olarak yorumum ise daha sade olacak, zira tartışmaya yer yok: TCK 216/2 kapsamındaki suç, ceza alt sınırı itibarıyla tutuklamayı gerektirmez" diye yazdı.

Ben o kadının ifadelerini lanetliyorum. Hatta o kadına ifadelerinden dolayı öfke de hissediyorum. Kızgınım, partimize destek veren seçmenimizi aşağılayan sözlerini reddediyorum. Hatta bu tür fiiller, bende mide bulantısına yol açıyor.



Her sözü ayaklarımın altındadır ve… — Mücahit Birinci (@birincimucahit) August 12, 2024