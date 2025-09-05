Sosyal medya yüzünden 700 gün kaçmışlar!

Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876'şar yıl hapis cezası istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 14 Ağustos’ta Ankara'da yakalandı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir villada kaldığı belirlendi. Gece 03.00’da yapılan operasyonla gözaltına alınan Kervancıoğlu ve Pekel Maraş’a götürüldü. İki sanık ifade işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘TADİLATLA ORTAĞIM İLGİLENDİ’

Sanıkların tutuklandığı Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmalarına ait SEGBİS çözümleri ise dosyaya yeni girdi. Sami Kervancıoğlu’nun, genelde şehir dışında olduğunu belirterek Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olduğu ifade edilen tadilatla ilgili ortağı Mustafa Pekel’in ilgilendiğini söylediği görüldü.

SOSYAL MEDYAYI SUÇLADILAR

Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in avukatı olan son seçimlerde MHP’den milletvekili adayı da gösterilen ancak seçilemeyen Mesut Çakar ise medya ile sosyal medyayı suçladı. Çakar, “Sosyal medyada öyle bir algı oluşturuldu ki başından beri, ‘kolon kesti, kolon kesti’… Tamamen sosyal medyanın etkisiyle açılmış bir dava. Sosyal medyayla adalet yürütülmez. Bir buçuk yıldan beri işleri şirketleri her şey darmadağın oldu. Mustafa Bey'in oğluna okula gittiği zaman okulda arkadaşları senin baban kolon kesti diye okul değiştiriyorlar. Çocuklar üniversiteyi bırakıp geliyor. Kimsenin buna hakkı yok” dedi.

Sanık Kervancıoğlu ile Pekel’in bir diğer avukatı Doğa Ceylan da “Gelmek istedikleri zamanlarda da sosyal medyadaki baskı sebebiyle, kendileri hakkında verilen peşin hüküm sebebiyle gelemediler ve kendilerini ifade edemediler” diye konuştu.

876’ŞAR YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ezgi Apartmanı'nın giriş katında bulunan pastanenin işletmecisi olan Kervancıoğlu ve Pekel hakkında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İki sanıkla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yasadışı yollarla yurtdışına çıktıklarının değerlendirildiği belirtilmişti.