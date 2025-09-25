Sosyal medyada altınlarını paylaşmıştı: Maliye, inceleme başlattı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem hakkında Maliye tarafından inceleme başlatıldı.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, Bursa'da araç kiralama ile emlak danışmanlığı yaptığı belirtilen fenomen Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında bir video paylaştı.

Videoda Nevra Bilem, eşi Murat Bilem'in kendisine aldığını söylediği altınları 'Nişana hazırlanıyoruz' başlığıyla duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen görüntünün ardından Nevra Bilem ile eşi Murat Bilem hakkında ayrı ayrı denetim başlatıldığı belirtildi.

Çiftin hesaplarında olağan dışı para hareketlerine yoğunlaşıldığı ifade edildi.

Nevra ve Murat Bilem'in daha önce yaptığı benzer içerikler sonrasında Maliye tarafından denetime tabi tutuldukları ve yüksek cezalar ödedikleri kaydedildi.