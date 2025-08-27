Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan muhtar adli kontrolle serbest

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen muhtar B.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.