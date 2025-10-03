Sosyal medyada 'Basel' rumuzuyla bilinen Bekir Aslan hakkında tahliye kararı

Sosyal medyada 'Basel' rumuzuyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan yargılandığı dava kapsamında tahliye kararı verildi.

Silivri’de yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan ve 1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Aslan’ın ilk duruşması, bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Aslan'ın Silivri’den jandarma eşliğinde getirildiği duruşmada avukatlar tahliye ve beraat istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme, tahliye kararı vererek duruşmayı 9 Ocak'a erteledi.

Aslan’ın arkadaşlar da duruşmadan çıkacak kararı adliye önünde bekledi. Tahliye kararının çıkmasının ardından Aslan’ı karşılamak için Silivri’deki Marmara Cezavi’ne gitmek üzere ayrıldılar.

Bekir Aslan hakkında bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla 8 Temmuz’da soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Aslan çıkarıldığı mahkemece 9 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Aslan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'mağdur' sıfatıyla yer almıştı.

Basel, 10 Nisan'da Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Gülhane Parkı'ndaki eyleminde gözaltına alınmıştı. Aslan'a DEV-GENZ pankartı fotoğrafı paylaştığı için, olmayan bir örgütle, yani DEV-GENZ ile bir bağı olup olmadığının sorulmuştu. 2.5 ay cezaevinde tutulan Aslan tahliye edilmişti.