Sosyal medyada 'Basel' rumuzuyla bilinen Bekir Aslan tahliye edildi
TİP'in Gülhane Parkı'nda düzenlediği forumda gözaltına alınıp tutuklanan ve 2.5 aydır cezaevinde tutulan 'Basel' rumuzuyla bilinen Bekir Aslan tahliye edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada 'Basel' ismiyle bilinen ve 2.5 aydır tutuklu bulunan Bekir Aslan tahliye edildi.
Saraçhane'deki protestolarda ve boykot çağrıları nedeniyle daha önce gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Basel' ismi ile bilinen Bekir Aslan, 11 Nisan'da tutuklanmıştı.
Eylemlerde açılan DEV-GENZ pankartı fotoğrafının paylaşılması ve Grup Yorum şarkısının retweet edilmesi tutuklama gerekçesi yapılmıştı.
10 Nisan'da Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Gülhane Parkı'ndaki eyleminde gözaltına alınan Aslan'a DEV-GENZ pankartı fotoğrafı paylaştığı için, olmayan bir örgütle, yani DEV-GENZ ile bir bağı olup olmadığının sorulmuştu.