Sosyal medyada 'Basel' rumuzuyla bilinen Bekir Aslan tahliye edildi

Sosyal medyada 'Basel' ismiyle bilinen ve 2.5 aydır tutuklu bulunan Bekir Aslan tahliye edildi.

Saraçhane'deki protestolarda ve boykot çağrıları nedeniyle daha önce gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Basel' ismi ile bilinen Bekir Aslan, 11 Nisan'da tutuklanmıştı.

Eylemlerde açılan DEV-GENZ pankartı fotoğrafının paylaşılması ve Grup Yorum şarkısının retweet edilmesi tutuklama gerekçesi yapılmıştı.

10 Nisan'da Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Gülhane Parkı'ndaki eyleminde gözaltına alınan Aslan'a DEV-GENZ pankartı fotoğrafı paylaştığı için, olmayan bir örgütle, yani DEV-GENZ ile bir bağı olup olmadığının sorulmuştu.