Sosyal medyada 'Basel' rumuzuyla bilinen Bekir Aslan tutuklandı

Saraçhane'deki protestolarda ve boykot çağrıları nedeniyle daha önce gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Basel' ismi ile bilinen Bekir Aslan tutuklandı. Tutuklamanın gerekçesinin eylemlerde açılan DEV-GENZ pankartı fotoğrafının paylaşılması ve Grup Yorum şarkısının retweet edilmesi olduğu bildirildi.

Çağlayan Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Aslan'ın tutuklama kararını avukatı duyurdu.

Aslan ayrıca tutuklama kararının ardından avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda şunları yazdı:

"O kadar saçma ve mesnetsiz iddalarla, tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorguda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını retweetlediğimden dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmuştur. Gördüğünüz üzere tutuklamak isteyen kılıfını yanında getiriyor. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu 19 Mart'ta İstanbul üniversiteli arkadaşların yıktığı barikatta bıraktık. Umutla ve sevgiyle kalın. Çıktığımda hepinize menemen yapacağım."